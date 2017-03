Havas Zürich: Von Generation zu Generation weitergegeben

Zehn Jahre Pro Montagna – dieses Jubiläum feiert Coop mit Unterstützung des Oscar prämierten Regisseurs Xavier Koller. Er inszenierte den neuen Spot, der aus der Feder von Havas Zürich stammt. Bereits seit 2007 führt Coop unter der Marke Pro Montagna ausgewählte Alp- und Bergspezialitäten aus den Schweizer Berggebieten.

«Die Wahl von Xavier Koller lag auf der Hand und wir waren sehr glücklich über seine Zusage», wird Havas-CEO Frank Bodin in der Mitteilung zitiert. Er sei der perfekte Regisseur für die Schweizer Bergwelt und sein Umgang mit Laiendarstellern sei schlicht wunderbar. Denn Coop wünschte sich eine Inszenierung mit tatsächlichen Pro Montagna Bergbauern. So entstand eine authentische Inszenierung, die zeigt, wie seit Generationen in den Bergen die feinsten Spezialitäten entstehen.

Neben dem 40-sekündigen TV-Spot und einer 45-sekündigen Version für den Online-Einsatz, entstand auch eine Print- und Plakatkampagne, für die das Fotografenteam Christian Gerber und Victoria Loesch hinter der Kamera stand. Auch diese Motive zeigen in authentischen Motiven, wie aus der Liebe zu den Bergen besondere Spezialitäten entstehen. Sie bilden die Grundlage für die POS Werbemittel. Die neue Pro Montagna Kampagne ist seit Anfang März on Air.

Verantwortlich bei Coop: Thomas Schwetje (Leiter Marketing/Digitale Services), Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Maryline Hermann (Projektleiterin Werbung), Alina Walther (Brand Managerin Pro Montagna), Béatrice Rohr (Geschäftsleiterin Coop Patenschaft für Berggebiete), Joachim von Allmen (Leiter Werbung POS Retail), Oliver Johnson (Leiter Digitales Marketing), Anja Kapust (Projektleiterin Digitales Marketing), Christian Lüdi (Leiter Social Media), Stephanie Stähli (Projektleiterin Social Media) und Karin Heliopoulos (Leiterin Media); verantwortlich bei Havas: Frank Bodin (CEO), Folker Wrage (CCO), Hanning Beland (Art Director), Magnus Sambo (Senior Copy Writer), Diana Aberkane (Leiterin Office Basel), Serdal Aktas (Polygraf); verantwortlich für Film- und Fotoproduktion: Xavier Koller (Regie), Pumpkin Film Zürich (Produktion), Constantine Wrage (TV Producer), Christian Gerber und Victoria Loesch (Foto), Maria Schönbucher (Fotoproduktion); verantwortlich bei Hitmill: Georg Schlunegger (Composition, Songwriting, Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Fred Herrmann (Mix, Co-Producer), Noemi Mathis (Projektleitung) (pd/wid)