Scholz & Friends Neumarkt: Von leuchtenden Kinderaugen und Swissmas

Zu Weihnachten möchte man Zeit mit der Familie verbringen und es sich gutgehen lassen. Das verbindet man am besten mit einem gemeinsamen Essen mit köstlichen Leckereien von der Aldi-eignen Feinkostlinie «Gourmet». Darauf weist die Kampagne in Broschüren, auf den Ladenflächen, OOH, Online und in einem TV-Spot hin. Entwickelt wurde die Kampagne von der deutschen Agentur Scholz & Friends Neumarkt.

Der TV-Spot greift die lustige, bunte, moderne und junge Bilderwelt auf, die Scholz & Friends mit der Kampagne Ich-bin-ein-ALDI-Kind.ch aufgebaut hat (persoenlich.com berichtete). Ein Weihnachtsmann auf dem Snowboard, schnelle Bildfolgen, dazwischen Comicsequenzen zu fröhlicher Musik – der Spot bringt Schwung ins Weihnachtsfest, heisst es weiter. Im Vordergrund stehen die ausgelassene Freude und die schöne Zeit mit den Liebsten. Das Vergnügen der Advents- und Winterzeit gipfelt am reichlich gedeckten Tisch.

«Aldi bietet zu Weihnachten ganz einfach mehr – mehr Genuss, mehr Qualität und mehr Zeit. Dafür steht auch das ‹Gourmet›-Sortiment und beweist so allen Aldi-Kindern, dass auch zu Weihnachten günstig und einfach Einkaufen nicht auch gleichzeitig Verzicht auf ein tolles Fest bedeutet», wird Sven Jarck, Geschäftsführer von Scholz & Friends Neumarkt, zitiert.



Verantwortlich bei Aldi Suisse: Reto Furrer (Leiter Marketing), Michèle Bürgi (Projektleitung); verantwortlich bei Scholtz & Friends Neumarkt: Sven Jarck (Geschäftsführung), Erik Heitmann, John Gloeden, Reto Odermatt (Kreation), Melanie Menger, Sebastian Gumbel (Beratung); Filmproduktion: Solid & Hallerfilm AG, Rudi Haller (Inhaber und Produktion). (pd/cbe)