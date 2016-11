Halloween: Von psychedelischen Bitmap-Banshees und Vertrags-Albträumen

Giffgaff

Dieser Mobile-Provider aus England drängt Sie, den «Albtraum zu beenden» und meint damit den «Albtraum» eines 2-Jahres-Vertrags. Im Clip ist eine Frau in einer Serie von beängstigenden Horror-Szenarien gefangen.







WD-40

WD-40 und die kanadische Agentur Bimm zentrierten ihre Kampagne auf eine App, die die Eingangstür an Halloween knirschender macht.











Wieden + Kennedy Amsterdam

W+K Amsterdam kreierte Bitmap-Banshees, ein VR-Thriller-Game. Bitmap-Banshees spielt in einem zukünftigen, dystopischen Amsterdam, wo eine Gang von Biker-Banshees die Kontrolle über die Stadt übernommen hat. Sie sitzen in einer Art Mad-Max-Style auf einem Velo, navigieren durch eine psychedelisch-science-fiction-mässige Realität und versuchen, so lange wie möglich zu überleben.





(clm)