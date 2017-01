Contexta: Von Tür zu Tür mit der App der Bahn

Viele Wege führen ans Ziel – doch welcher ist der beste, einfachste und schnellste für meine persönlichen Bedürfnisse? Um noch besser auf individuelle Bedürfnisse der Reisenden einzugehen, hat die SBB eine App entwickelt, mit der sie die Mobilität der Zukunft prägen will.

Die App «SBB Reiseplaner» zeigt Nutzern nach nur wenigen Klicks unterschiedliche Routenvorschläge an, die neben öffentlichen Verkehrsmitteln auch die Nutzung von Carsharing und Bikesharing beinhalten kann. Sie lässt Routen, Fahrzeiten und Preise vergleichen und auch Buchungen können direkt über die App vorgenommen werden. Sie kann unter «SBB Reiseplaner Preview» im App-Store und Play-Store heruntergeladen werden, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Mit dem Start der Online-Kampagne stellt Contexta die Vorteile der App heraus: Nutzer vergleichen und kombinieren verschiedene Verkehrsmittel für ihren individuell passenden Weg ans Ziel. Daher empfiehlt die SBB auch mal andere Verkehrsmittel als den Zug. Fokussiert wird eine Zielgruppe, die sich durch eine moderne Mobilität auszeichnet, also entsprechend offen dafür ist, verschiedene Verkehrsmittel in ihre Reise- und Routenplanung einzubeziehen, oder dies schon rege tut. Aufgrund überdurchschnittlich hohen digitalen Affinität liegt der Kampagnenschwerpunkt in den digitalen Medien mit Massnahmen wie zum Beispiel Programmatic Ads, Native Advertising, Social-Media-Ads und Banner-Werbung, verstärkt durch Anzeigen in «20 Minuten».

Verantwortlich bei SBB: Reto Meissner (Leitung Marketing-Kommunikation), Marco Serratore (Teamleiter Beratung Marketing-Kommunikation), Franziska Marti (Kampagnen-Managerin), Sandra Feldmann (Mediaplanung), Philipp Leimgruber (Projektleitung); verantwortliche Agentur: Contexta AG. (pd/cbe)