Kreienbühl und Vogler: Von überall in den Kühlschrank schauen

Egal ob beim Joggen, auf dem Nachhauseweg oder auf dem Spielplatz: Dank drei integrierten Kameras und der Samsung Smart Home App kann man jetzt von überall her via Smartphone in den Kühlschrank schauen.

Kreienbühl und Vogler Werbeagentur hat für Samsung eine Kampagne entwickelt, der diesen Konsumenten-Benefit in den Vordergrund stellt. Die Kampagne ist ab sofort auf Plakaten, Bannern und Ad-Screens in der Schweiz zu sehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verantwortlich bei Samsung Electronics Switzerland: Heiko Brunner (Head of Marketing Switzerland), Fabian Fehr (Head of Marcom), Jennifer Rimann (Marcom Specialist); verantwortlich bei Kreienbühl und Vogler Werbeagentur: Reto Vogler, Oli Kreienbühl, Marco Donada, Fabian Schiltknecht; Bildcomposing: Claudio Wyrsch (pd/wid)