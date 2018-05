Forward Festival: Von Werbe-Rockstars und poetischen Bildern

Die Besucher des Forward Festivals erwartet ein umfangreiches Programm mit über 40 nationalen und internationalen Speaker. Die Vorträge finden auf zwei Bühnen statt, daneben bietet das Festival eine Vielzahl an Workshops, Side-Events sowie Musik- und Art-Sessions, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zu den diesjährigen Speaker-Highlights gehören neben Werbe-Rockstar Erik Kessels und Mr. Bingo auch das renommierte Architekturbüro Snøhetta und Microsofts Creative Director Claudio Guglieri. Die Berliner Künstlerin Sarah Illenberger wird Auszüge ihrer Arbeit vorstellen. Der Shootingstar der aktuellen europäischen Fotografie-Szene – Stefanie Moshammer – erklärt die Poesie ihrer Bilder. Die Schweizer Illustratorin Paula Troxler zeigt ein Best-of ihrer Zeichnungen. Das Future-living Lab Space10 befasst sich mit nachhaltigen Formen des Zusammenlebens, während der Zürcher Grafikdesigner Josh Schaub seine beeindruckenden Arbeiten präsentiert.

Dieses Jahr steht mit dem Motto «Construct-Deconstruct» der Prozess des Erschaffens und Verwerfens im Vordergrund. Im Laufe einer Arbeit werden allerlei Prototypen entwickelt, die jedoch nie zu einem fertigen Design oder Projekt heranreiften. Beim Herzstück des Festivals – den Vorträgen – werden darum einige Referenten nie veröffentlichte Prototypen zeigen und Einblick in Entstehungsprozesse geben. Daneben behandeln interdisziplinäre Keynotes und Workshops die brennendsten Fragen der Kreativbranche. Unterschiedlichste Happenings und Side-Events bieten die Möglichkeit, sich mit über 1000 anderen Visionären auszutauschen.

Von Grafiken im Entstehungsprozess bis Virtual Reality

Kreativschaffende wurden im Vorfeld des Festivals dazu aufgerufen, Grafiken einzureichen, die gemäss dem Festival-Motto nicht vollständig ausgearbeitet sind. Die zehn besten Einsendungen werden am Forward Festival der Öffentlichkeit präsentiert. Als Gegenpart gibt es an der «Moon Exhibition» fertige Arbeiten aus unterschiedlichen Disziplinen wie Animation, Grafikdesign, Film oder Fotografie zu bestaunen. Mit «Lacuna Shift» erhält auch Virtual Reality Einzug ans Forward Festival. Betrachter bewegen sich in der Installation von Depart in einem instabilen Raum, der sich ständig verändert. Dazu gehören Massstabsverschiebungen, architektonische Mutationen und Spuren von poetischen Erzählungen, angelehnt an die Literatur von Lewis Carolls («Alice im Wunderland»).

Dank des Forward Exchange Programs kommen Kreative und interdisziplinäre Experten aus Wien, München und Zürich zusammen. Unter dem Schwerpunkt «Digitale Realitäten» werden die Möglichkeiten von Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality für die zeitgenössische, kreative Arbeit erforscht. Welche Auswirkungen haben diese Technologien auf den kreativen Prozess, auf Produktion, Vertrieb und Marketing? Das Dreijahresprogramm mit grenzüberschreitendem Wissensaustausch gastiert auch in Zürich am Forward Festival.

Alle Speaker, Workshops, Side-Events und Happenings sind auf der Website des Forward Festivals ersichtlich. (pd/cbe)