Contexta: Walliser Jodler landen einen Viral-Hit

Innert kürzester Zeit wird der DJ-Antoine-Hit «Ma chérie» als Jodelversion zum viralen Publikumsliebling. Das Musikvideo, das in Zusammenarbeit von Valais/Wallis Promotion und Contexta entstand, schlägt dabei laut einer Agenturmitteilung gleich mehrere Fliegen auf einen Streich: Es warb nicht nur für das Eidgenössische Jodlerfest vom letzten Wochenende, sondern gleichermassen auch für das ganze Wallis.

Der Erfolg ist beeindruckend: Die Jodelversion von «Ma chérie» schaffte in wenigen Tagen über eine Million Views. Während Tagen besetzte das Jodelvideo den Platz 1 der YouTube-Trends. Ohne Invest wurde das Video von der Tagespresse wie «Blick», «Blick am Abend», «20 Minuten» und von SRF aufgegriffen und geteilt. Die «Schweizer Illustrierte» publizierte einen zweiseitigen Bericht über den Walliser Jodlerchor. Und auch das SRF-Magazin «10vor10» berichtete über das Musikvideo:

Die Kommentare in den sozialen Medien waren äusserst positiv. Dabei wurden nicht nur die Originalität des House-Covers und der Jodelchor gelobt, sondern auch die Schönheit des Wallis. Ganz nach dem Motto: «Da muss ich wieder einmal hin!». Das beweist, dass Werbung für eine wunderbare Region auch anders funktionieren kann. Was es dazu braucht, ist eine gute kreative Idee. Und ein bisschen Glück, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Verantwortlich bei Valais/Wallis Promotion: Damian Constantin (Direktor), Nicolas Crettenand (Leiter Marketing & Kommunikation), Madeleine Savioz (Kommunikation & Produktion), Nathalie Zermatten (Kommunikation); verantwortliche Agentur: Contexta; Produktion: stories AG; Regie: Yves Bachmann; Musikproduktion/Arrangement: Hitmill AG; Komposition: Fabio Antoniali, Antoine Konrad, Maurizio Pozzi, Boris Krstajic, Danica Krstajic; Media: Mediaplus. (pd/cbe)