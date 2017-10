Lieferservice oder Ladengeschäft? Die Bäckerei Buchmann stand im Sommer 2016 vor dieser Frage. Nach reiflicher Überlegung entschied das Unternehmen, voll auf die acht Filialen in der Stadt Zürich zu setzen und den Lieferservice nach 107 Jahren einzustellen. So habe sich das Zürcher Unternehmen im letzten Jahr neu erfunden. Sichtbar sei dieser Wandel «nicht zuletzt im neuen, von Future Connection geschaffenen Auftritt», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Statt eines sehr grossen Sortiments will das Unternehmen nun weniger, «dafür umso hochwertigere, ursprünglichere Produkte» anbieten, wie es in der Mitteilung heisst. Brote aus Sauerteig beispielsweise, deren handwerkliche Produktion mehr Zeit in Anspruch nimmt und deren natürliche Bestandteile aus der Region stammen. Um zudem die einzelnen Filialen zu stärken, wurden sie so eingerichtet, dass sie künftig nicht mehr nur gewinnbringend sind, sondern zunehmend wieder zu einem Treffpunkt der Menschen in den Zürcher Quartieren werden.

Future Connection hat neben einer neuen Website ein neues Logo, Briefschaften, Verpackungen, Beschriftungen und Unternehmensfilme gestaltet. (pd/eh)