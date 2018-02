Virtue, die Kreativagentur von Vice, hat im Rahmen des Jubiläums zusammen mit Coop eine Überarbeitung des Markenauftritts vorgenommen. Darauf basierend ist eine «echte, ehrliche und nahbare Kampagne» entstanden, welche über die kommenden Wochen sowohl digitale, soziale als auch klassische Kanäle miteinbezieht und den Auftakt in das Jubiläumsjahr bildet, heisst es in einer Mitteilung. An Naturaplan werde in den kommenden Tagen und Wochen kommunikativ kein Vorbeikommen sein, so die Agentur.

Herzstück des neuen Auftritts und verbindende Klammer über alle Massnahmen hinweg stellt der neue Claim «Natürlich. Richtig. Gut» dar. Um den Ansprüchen an ein modernes Bio-Label gerecht zu werden, sollen zukünftig nicht nur ideelle Bedürfnisse adressiert werden («Richtig.»), sondern auch persönliche Ansprüche an eine biologische Ernährung wie die Herkunft von Produkten («Natürlich.») und nicht zuletzt das persönliche Wohlbefinden und der Genuss («Gut.»).

Transportiert wird die neue Botschaft unter anderem vom neuen Naturaplan-Spot, welcher ab sofort schweizweit auf digitalen Kanälen und im TV zu sehen ist. Er erzählt dem Zuschauer, weshalb Naturaplan seit 25 Jahren macht, was es eben macht. Ebenfalls schweizweit eingesetzt werden ab sofort die neuen Kampagnensujets. Mit echten Naturaplan-Bauern auf ihren Höfen geshootet, zeige die Serie die Bio-Produzenten und bringe diese mit der neuen Botschaft in Verbindung, schreibt Virtue.







Neben den obigen Massnahmen ist der neue Auftritt ab sofort nicht nur in allen Verkaufsstellen zu sehen, sondern im Detail auch nochmals auf der ebenfalls entlang des Claims strukturierten Naturaplan-Website zu betrachten. Im digitalen Raum und auf sozialen Kanälen wird der neue Claim zudem über aufmerksamkeitsstarke Formate verankert und mittels Content-Formaten auf Social Media vertieft. Man dürf gespannt sein, was im Jubiläumsjahr von Naturaplan noch alles zu sehen sein wird, kündigt Virtue an.

Auftraggeber: Coop; Lead-Agentur: Virtue Switzerland; Umsetzung TVC, Filmproduktion: Humbi Entress, who’s mcqueen Umsetzung TVC, Musik/Komposition: HitMill; Umsetzung Website: Nexum; Umsetzung Digital Ads: Goldbach Interactive; Fotografie: b.m-r fotografen, Sylvan Müller; Esther Michel; Umsetzung POS: kreisvier communications AG (pd/wid)