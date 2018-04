Wer bei Migros einkauft, kann künftig auch die Besorgungen von anderen erledigen – oder umgekehrt andere für sich einkaufen lassen (persoenlich.com berichtete). Möglich macht dies die Social-Shopping-Plattform Amigos. Um das neue Konzept nicht nur bekannt, sondern auch verständlich zu machen, wurden zwei Filme entwickelt, schreibt die verantwortliche Agentur Publicis Zürich. Sie zeigen den Service aus zwei verschiedenen Perspektiven: die der Bringer und die der Besteller.











Im Bringer-Spot werden unterschiedliche Menschen beim Einkaufen für andere gezeigt, der Besteller-Spot thematisiert mögliche Gründe für eine Bestellung über Amigos. Beide Filme wurden im Stil des mitentwickelten visuellen Auftritts der Marke umgesetzt: bunt, einfach, optimistisch und menschlich.







Da die Filme nicht nur online, sondern auch auf kleinen Formaten ohne Ton funktionieren müssen, sind grosse Einblender ein fixer Bestandteil ihres Looks. Keyvisual der Kampagne ist ein doppeltes Migros-Einkaufkörbchen, welches das Prinzip «Einkaufen auch für andere» auf Inseraten, am POS und auf Display Ads dramatisiert. Wie Amigos startet auch die Kampagne zunächst nur in den Regionen Bern und Zürich. Eine schweizweite Umsetzung wird nach der Pilotphase geprüft.

Verantwortlich bei Migros: MGB: Pascal Schaub (Leiter Dachmarke), Christina Gelmi, (Projektspezialistin Dachkampagnen), Janine Nussbaumer (Projektleiterin Media); verantwortlich bei Publicis Zürich: Michael Brauchli (Head of Art), Mona Fluri, Norihito Iida (Art Direction), Christian Stüdi (Text), Cathy Nyffenegger, Claudio Hagmann (Beratung), Vicky Cullen (Producer). Produktion: Friend London, Smile Barcelona, Terry Hall (Regie), Nathan Jenkins (Foto). (pd/wid)