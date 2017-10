Rod Kommunikation

Holzfigur landet auf dem «Migros Magazin»

Damit geht für Rod die Rechnung auf. So funktioniert diese Kampagne, und so war sie von Anfang an geplant.

Damit geht für Rod die Rechnung auf. Denn so funktioniert diese #Woodvetia-Kampagne, und so war sie von Anfang an geplant.