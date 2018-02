Valencia Kommunikation: Was eine Karte und eine App alles können

Vielen Kunden sei nicht bewusst, was ihre Supercard alles kann, schreibt Valencia Kommunikation in einer Mitteilung. Ein TV-Spot der Basler Agentur soll darum die Vielfalt des Coop-Treueprogramms und die digitalen Services der dazugehörigen App bekannter machen.

Dazu nimmt sie sich einen «Magier» zu Hilfe: Er steht mit seiner Supercard an der Kasse und überrascht die Kassiererin und andere Kunden mit witzigen Illusionen, welche jeweils einen Vorteil der Supercard aufzeigen sollen: So lässt er eine Einkaufstasche erscheinen, verwandelt sein T-Shirt in eine Supercard oder giesst sich mal eben mit seinem Handy einen Kaffee ein.

Der Clou dabei: Der Spot ist modular aufgebaut und einzelne Supercard-Vorteile lassen sich damit unterschiedlich gewichten. «Der Spot schafft es, innert kürzester Zeit ein Maximum an Informationen zu übermitteln», meint Valencia Creative Director Tommy Schilling. Aktuell gibt es den Spot in fünf Varianten unterschiedlicher Länge von 9 bis 25 Sekunden. Jede Variante fokussiert auf einen andern Vorteil.

Gedreht wurde der Spot innerhalb eines Tages in einer echten Coop-Filiale. Die eigentliche «Magie» passierte dann anschliessend in der digitalen Postproduction. Besondere Herausforderung in der Konzeption sei gewesen, die unzähligen Features und Vorteile der Supercard jeweils in einem separaten Trick zu erläutern.

Der Spot zeigt gemäss Valencia Wirkung: Nach den ersten Schaltungen habe man auf der Supercard-Website ein deutlich erhöhtes Interesse feststellen können.

Verantwortlich bei Coop: Thomas Schwetje (Head of Marketing/Digitale Services), Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Evelyn Howell (Projektleiterin Coop Werbung), Lukas Jung (Marketingleiter Coop Supercard); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Sebastian Refardt (Senior Texter), Melanie de Roche (Senior Account Director); verantwortlich bei Wirzfraefelpaal Productions: Stefan Fraefel (Executive Producer), Gabi Benz (Producer), Adrian Wisard (Director). (pd/maw)