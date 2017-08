Publicis: Was hinter einer Bestleistung steckt

Dass Swiss International Air Lines der ideale Partner von Swiss Athletics und somit auch der Leichtathletik-Nationalmannschaft der Schweiz sei, liegt gemäss Mitteilung auf der Hand. Denn beide verbinde die Freude und den Anspruch an Spitzenleistungen. Und schliesslich fliege Swiss die Athleten an die internationalen Anlässe im Ausland und wieder zurück an renommierte Meetings wie beispielsweise «Weltklasse Zürich».

Sowohl die Athleten wie auch Swiss vertreten dabei die Schweiz mit Erfolg und Leidenschaft weltweit, wie es weiter heisst. Aber es gebe auch weniger offensichtliche Parallelen: So würden hinter einer einzelnen Bestleistung ganz viele Bestleistungen stecken. Das gelte für die Leichtathletinnen und Leichtathleten genauso wie für Swiss. Dies bringt die Agentur Publicis gemäss Mitteilung im neuen Sponsoringfilm auf den Punkt.

Verantwortlich bei Swiss: Judith Schulte (Head of Marketing Communication Campaigns), Cornelia Späth, Tanja Rüeger (Project Lead Marketing Comm. Campaigns), Christoph Meyer (Head of Content & Dialogue Marketing), Caroline Berchtold (Manager Sponsoring & Swiss Golf Traveller); bei Publicis: Thomas Wildberger (CEO), Patrick Suter (CD), Marvin Hugentobler (AD), Candido Righetto (Managing Director), Sandro Looser, Flavio Alraun, Sara Graf (Beratung), Cem van der Schaar (Head of TV); Filmproduktion: Markenfilm Schweiz; Regie: Georgi Banks-Davies; Producer: Michael Gloor; Musik, Ton: JingleJungle. (pd/tim)