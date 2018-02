Ab Ende Februar bewirbt die Mall of Switzerland ihre ganze Angebotsbreite in einer Basiskampagne, schreibt Leo Burnett, die verantwortliche Agentur, in einer Mitteilung. Und wie bei der Ankündigung des Testtags im Oktober (persoenlich.com berichtete) stehe dabei nicht die Mall selbst im Mittelpunkt, sondern ihre Besucher. Der Fokus richte sich also auf das Erlebnis des einzelnen Kunden – getreu dem Motto «Diini Mall», das sich das Innerschweizer Einkaufszentrum auf seine Fahnen geschrieben hat.

Beworben wird die Angebotsbreite der Mall of Switzerland auf Plakaten, Inseraten und in den sozialen Kanälen und Medien.



Verantwortlich bei der Mall of Switzerland: Jan Wengeler (Center Manager), Christoph Schwarz (Marketing Manager), Désirée Baumann (Assistant Marketing); verantwortlich bei Leo Burnett: Ilija Gautschi (Art Direction), Urs Schrepfer (Text), David Fischer (CD), Martin Stulz (ECD), Livia Otth (Beratung), Suzana Kovacevic (Art Buying), Dan Cermak (Foto), Lisa Biedlingmaier (Bildbearbeitung). (pd/maw)