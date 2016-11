KSP: Was mit erneuerbarer Energie betrieben wird

Für den im August gewonnenen Kunden EWZ hat KSP Krieg Schlupp Partner erste Arbeiten realisiert. Beim übergeordneten Gesamtkonzept dreht sich alles darum, was das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich möglich macht, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. EWZ bewege und belebe ganz Zürich und Teile von Graubünden mit 100 Prozent erneuerbarer Energie.

KSP visualisiert als Auftakt der Kampagne mit Plakaten ausgewählte Services von EWZ. So macht die Headline einen direkten Bezug zum Medium – dem Leuchtplakat. Denn auch jedes davon wird in Zürich mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben. Spezial-Plakate in Ufernähe verraten zudem den Fakt, dass der Zürichsee auch eine Heizung ist: Daraus gewinnt EWZ Wärme und Kälte.

Diese clever erzeugte Energie kommt zum Beispiel im Triemli-Spital zum Einsatz. Solche interessanten Geschichten sind auf einer Online-Plattform gesammelt. Und alle Werbemittel verweisen dorthin. Auf ewz.ch/dieMöglichmacher erfährt jede Kundin und jeder Kunde nach und nach, was dank EWZ alles Realität wird. Weitere klassische und unklassische Kampagnen zu verschiedenen Themen sind bereits in der Umsetzung und gehen laufend on air.

Verantwortlich bei ewz: René Hauck (Ressortleiter Planning) Verantwortlich bei KSP: Benny Goldstein, Sascha Borsai (Creative Direction) Patrick Bucher (Text) Michelle Mancina, Florian Kech, Selina Russian (Grafik) Franziska Saxer, Nina Stebler (Beratung) Bianca Jäger (DTP) Daniel Krieg, Uwe Schlupp (Gesamtverantwortung) (pd)