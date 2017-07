Die Goldbach Group AG präsentiert sich dieses Jahr an der im September in Köln stattfindenden «dmexco», der Fachmesse für digitales Marketing und Werbung, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Dabei werde es seine Tochtergesellschaften im DACH-Raum vorstellen. Inhaltliche Highlights seien das Goldbach DACH-Produkt «SynchScreen» sowie die exklusive Partnerschaft mit «Samsung SmartTV».

Im Rahmen dieses Auftritts erklären diverse Fachexperten in Videoblogs Insights zu neuen Produkten und Technologien, wie die Goldbach Group in einer Mail an persoenlich.com mitteilt. Die erste Reihe drehe sich um Mobile Targeting, «SynchScreen» und DOOH Synch (vgl. Video).

Mit «Goldbach SynchScreen» können Werbekunden von Jaduda, einer Tochtergesellschaft des Werbevermarkters, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre TV-Kampagnen mit Mobile-Werbung oder einer AdWords-Kampagnen verstärken, heisst es in der Mitteilung weiter. «SynchScreen» erkenne TV-Spots vollautomatisch. Dies erfolge in Echtzeit auf allen relevanten öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sendern im gesamten DACH-Raum. Auf dieser Basis könnten spezifische Spots bei Ausstrahlung getriggert und punktgenau mit Mobile-Werbung und AdWords-Kampagnen verlängert werden. «SynchScreen» nutze die Spotwatch-Technologie und überwache als einziges Produkt mehr als 100 TV-Kanäle im deutschsprachigen Werbemarkt.

Mit der Einbindung von «SynchScreen» in die mobile DSP Splicky des Berliner Start-ups Jaduda, ist eine zusätzliche datengestützte Aussteuerung möglich, heisst es weiter. So könnten beispielsweise lokale, technische und auch zielgruppenspezifischen Parameter mit einfliessen. Goldbach verbessere durch diese datengestützte Kampagnenaussteuerung in Echtzeit die Wahrscheinlichkeit, dass TV-Nutzung und Mobile-Kampagne aufeinander abgestimmt seien.

Neu soll es zudem möglich sein, für die Austeuerung der Mobile-Kampagne die GRP-gewichtete TV-Planung zu verwenden. So werde aufgrund der TV-Kampagne der «Gross Rating Point» errechnet, also die Brutto-Reichweite innerhalb des Zielgruppenpotentials, was die Grundlage für eine optimierte Aussteuerung der Mobile-Kampagne bilde. (pd/tim)