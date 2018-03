Publicis: Was Roger Federer und ein Bauer gemeinsam haben

Sunrise wurde lange als Nummer zwei wahrgenommen. In den letzten Jahren hat Sunrise aber viel investiert und bietet heute rundum beste Qualität, Infrastruktur und Kundenservice – unter anderem zwei Jahre in Folge das beste Netz (persoenlich.com berichtete). Entsprechend gewinnt Sunrise auch kontinuierlich Kunden und ist heute viel beliebter als man gemeinhin denkt. Und so formulierte Publicis den neuen Slogan für den Telekommunikationsanbieter: «Die Nummer 1 für 3 Millionen.»

In der Kampagne, die am Montagabend startete, zeigt Sunrise nun verschiedene dieser drei Millionen Kunden. In den Filmen erzählen unter anderem ein Walliser Bauer, ein Sofasportler oder ein Hausmann stolz, was sie mit Tennisgott und auch Sunrise-Kunde Roger Federer gemeinsam haben. «Am Anfang stand die Idee, dass ganz normale Leute sich mit dem wohl grössten Sportler der Welt, mit dem bekanntesten Schweizer, mit der lebenden Legende Federer vergleichen. Das ist einerseits ein bisschen dreist, andererseits ist Federer aber so bodenständig, dass er eben wirklich viel mit Leuten wie du und ich gemeinsam hat», sagt Peter Brönnimann, Creative Director bei Publicis, gegenüber persoenlich.com.



Vor einem Jahr wurde Sunrise einem Rebranding unterzogen. «Wir verändern grundsätzlich nichts am Branding, sondern möchten die Elemente einfach noch konsequenter und ikonischer einsetzen und so die Kernelemente der Marke sowie die Wiedererkennbarkeit verstärken», so Head of Art Michael Brauchli.

Weitere der drei Millionen Sunrise-Kunden sind ab kommender Woche in einer grossen Plakat- und eBoardkampagne zu sehen (siehe Galerie oben). Als visuelle Klammer wird das «Fluid Light» – der spezielle Farbverlauf von Sunrise – auf Objekten eingesetzt. Eine einfache, moderne Bildsprache, umgesetzt mit dem Fotografen Lukas Gansterer. «Der Roger-und-ich-Vergleich hat grosses Popularitätspotenzial und bietet sich natürlich an für Social Media – mehr sehr bald. Genauso freu ich mich aber auch auf frische Fluid-Light-Umsetzungen zum Beispiel bei Promotionen», so Brönnimann.

Übrigens: Publicis war bereits Kunde von Sunrise, bevor es umgekehrt der Fall war. «Publicis hat vor rund einem Jahr zu Sunrise gewechselt. Danach haben mir viele Mitarbeiter gesagt, dass sie besseren Empfang und schnellere Verbindungen hätten als vorher. Wir hatten also schon Freude an Sunrise, bevor Sunrise da war. Aber jetzt machts natürlich doppelt und dreifach Spass», so Publicis-CEO Thomas Wildberger zu persoenlich.com.



