Match Communications: Weihnachten feiern mit Flitz Flosch und Karl Kibitz

Wirz

Inbrünstig gegen die Einsamkeit ansingen

Erstmals bewirbt Ikea Schweiz die Initiative «No Empty Chairs at Christmas» mit einem Film.

Ganz allein sitzt ein Mann am Weihnachtsabend in seiner Wohnung. Als er seine Nachbarn singen hört, stimmt er in das Lied mit ein – so laut, dass es plötzlich an der Tür klopft. Mit diesem Spot bewirbt Ikea Schweiz erstmals die Initiative «No Empty Chairs at Christmas».