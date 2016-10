tbd: Weihnachten und Ostern in einem

In der ZVV-Ticket-App kann man neu neben Einzelfahrten und Tageskarten auch eine ganze Palette an verschiedenen Multikarten lösen. Was vor allem für gelegentliche Nutzer des ÖV attraktiv ist, denn Multikarten sind günstiger als eine entsprechende Anzahl Einzelfahrten.



Zur Einführung des neuen Angebots hat der Zürcher Verkehrsverbund ZVV eine Promotion lanciert. Unter dem Motto «doppelt profitieren» erhalten Kunden auf die bereits vergünstigten ZVV-Multikarten nochmals zehn Prozent Rabatt obendrauf. Das ist für Fahrgäste fast wie Weihnachten und Ostern zusammen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Agentur tbd lässt für dieses Promo-Angebot folgerichtig den «Weihnachtshasen» mit doppelten Geschenken auftreten. Auf Plakaten, im TV, in Social Media Ads, in Bannern und auf Hängekartons.

Verantwortlich beim ZVV: Lukas Tenger (Leiter Marketing), Peter Schilde (Marketing-Kommunikation); bei tbd: Tom Seinige, Mateo Sacchetti, Christina Baeriswyl, Sandro Nicotera (Kreation), Susan Bosshard, Alexandra Reis (Beratung). (pd)