Cannes Lions 2017: Weitere Löwen für die Schweiz

In den Kategorien «Innovation», «Creative Data» und «Mobile» gingen am Dienstagabend drei weitere Bronze-Löwen an die Schweiz.

Shell Brands International aus Baar überzeugte die «Innovation»-Jury mit ihrer Einreichung «Gravitylight: Turning Gravity into Light» von GravityLighty Foundation & JWT London.

Jung von Matt/Limmat holt mit dem Löwen in der Kategorie «Creative Data» und «Mobile» die Löwen vier und fünf für die Schweiz. Ausgezeichnet wurde in beiden Kategorien die Einreichung «The Sound Book App» für den Nordsüd Verlag.

Sowohl Jung von Matt/Limmat als auch Shell sind, genauso wie Iart Basel, mit weiteren Shortlists in den Kategorien im Rennen (persoenlich.com berichtete). (eh)