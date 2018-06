Cannes Lions 2018: Weitere Schweizer auf den Shortlists

von Christian Beck

Am Dienstagmorgen wurden bei den Werbe-Oscars im südfranzösischen Cannes weitere Shortlists veröffentlicht – in den sieben Kategorien «Film Craft», «Digital Craft», «Industry Craft», «Entertainment», «Brand Experience & Activation», «Entertainment for Music» sowie «Creative E-Commerce».

Auf einigen Shortlists sind erneut Schweizer Agenturen zu finden:



TBWA\Zürich schafft es mit der Big-Mac-Jubiläums-Kampagne – nach Montag – erneut mehrfach auf die Shortlists. Auf der Industry-Craft-Lions-Shortlist platziert sind im Bereich «A04/Outdoor» die Sujets «Mixtape/Playlist», «Cash/Bitcoin», «Coal/Solar», «Jukebox/Spotify», «Joystick/Controller», «VHS/MP4», «Moon/Mars», «Airmail/E-Mail». Im Bereich «B04/Outdoor» sind die Sujets «Mixtape/Playlist», «Cash/Bitcoin», «Jukebox/Spotify», «Joystick/Controller», «VHS/MP4», «Airmail/E-Mail», «IQ/AI» gelistet. Und im Bereich «C01/Brand & Communications Design» die ganze Kampagne «50 Years Big Mac».



Jung von Matt/Limmat ist auf der Digital-Craft-Shortlist im Bereich «UX & Journey Design» mit der Lern-App «A Touch of History» für Samsung aufgeführt.



Jung von Matt/Limmat schafft es auch mit dem «Freundlichen Fotografierverbot» in Bergün gleich mehrfach auf die Shortlist «Brand Experience & Activation», dies in den Bereichen «Travel», «Social Engagement & Integration for Live Experience» und «Low Budget / High Impact Campaign».



Auch auf der Shortlist «Creative E-Commerce» gibt es mit der Y&R Group Switzerland einen Schweizer Finalisten. Nominiert für einen Löwen im Bereich «In-store Integration» ist die «Discover»-Funktion für die Migros-App.

Die Award-Shows zu diesen sieben Kategorien finden am Mittwochabend statt.

persoenlich.com berichtet vor Ort über das Festival, das noch bis am 22. Juni dauert. Alle Berichte und Interviews zu den Cannes Lions 2018 finden Sie hier laufend ergänzt.