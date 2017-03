Wirz: Welche Fragen sich sorgenlose Rentner stellen

Wer sich in Sachen Vorsorge der Mobiliar anvertraut, kann sich später unbeschwert Gedanken über alles Mögliche machen. Wie viele Bäume bilden einen Wald? Sind es fünf, zehn oder gar mindestens hundert? Eine Frage, über die sich wunderbar sinnieren lässt. Aber nur, wenn man keine anderen Sorgen hat. Genau darum geht es in der eigenständigen, neuen Kampagne für die Vorsorge-Angebote der Mobiliar, wie die verantwortliche Agentur Wirz in einer Mitteilung schreibt.

Völlig losgelöst von den bekannten Schadensskizzen, zeigt sie aktive ältere Menschen, die sich unbeschwert über ganz und gar unwichtige Themen Gedanken machen können. Anstatt Dekadenz und Opulenz im Ruhestand zu porträtieren, setzt die Mobiliar auch bei der Vorsorge auf ganz normale Menschen, die ganz normale Sachen machen und sich dabei wohlfühlen. Wie etwa auf zwei Freunde, die sich beim Angeln Gedanken über Fische machen – «Haben Fische eigentlich auch Durst?» –, oder eben auf eingangs erwähntes Ehepaar, das den Wald quantifizieren will.

Alle Protagonisten haben so gut vorgesorgt, dass sie den wohlverdienten Lebensabend geniessen können. Neben zwei TV-Spots wurden auch Printanzeigen, Banner, eine Landingpage inklusive Vorsorgerechner und ein Wettbewerb umgesetzt.

Verantwortlich bei Mobiliar: Frédéric Zürcher (Leiter Marketingkommunikation), Patrick Tharin (Leiter Marketingkommunikation Vorsorge). Verantwortlich bei Wirz: Livio Dainese (CCO), Fernando Perez (ECD), Dominique Magnusson, Pedro Moosmann (AD), Noélie Martin (Digital AD), Simon Smit, Wolfgang Bark (Text), Ben Staudenmann (Grafik), Martin Frank (Strategie), Yves Rückert, Jil Rottmann (Beratung), Adrian Huwyler, Calvin Kröhne, Katja Klee (Digital), Bettina Fässler, Sebahat Derdiyok (Art Buying); verantwortlich bei Stories: Jonathan Barber (Regie), Jan Mettler (DoP), Yves Bollag (Executive Producer), Stefanie Bereiter (Producer), Luca Brügger und Dario Voirol (Sound Design), Jingle Jungle (Sprachaufnahmen). (pd/wid)