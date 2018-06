Publicis: Wenn Andorra zu Ausdorra wird

Dass Sicherheit gross geschrieben wird, liege in der Natur einer Bank, schreibt Publicis in einer Mitteilung. Die UBS geht nun einen Schritt weiter: Ihre Kunden können beispielsweise in den persönlichen Einstellungen des Digital Bankings einzelne Länder individuell für Online-Zahlungen sperren.

Um dieses Feature zu bewerben entwickelte Publicis eine plakative Kampagne, die das «eher trockene Thema auf augenzwinkernde Weise» kommuniziere. In einer Vielzahl an verschiedenen Sujets werden Länder durch Wortspielerei «gesperrt» beziehungsweise «entsperrt». So wird etwa Jamaika kurzerhand zu Neinmaika, Australien zu Eintralien oder Andorra zu Ausdorra.

Die Serie an Sujets ist in den nächsten Wochen schweizweit auf diversen Online- und Offline-Medien im Einsatz.









Verantwortlich bei UBS: Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Sonja Kingsley-Curry (Leiterin Creative Concepts & Campaigns), Anne-Martine Beck (Projektleiterin Creative Concepts & Campaigns), Marc Délèze (Digital Products Distribution); verantwortlich bei Publicis Zürich: Peter Brönnimann (CD), Jan Kempter (Text), Andrea Klainguti (AD), Meret Lauener, Stephanie Galfano (Beratung); Crossmedia Produktion: Prodigious. (pd/maw)