Ogilvy & Mather: Wenn auch das Auto etwas Liebe braucht

Die Service-Division von Ford bietet für Fahrzeuge ab fünf Jahren und für die meisten Marken günstige Service- und Wartungsleistungen an. Darauf wird auf publikumsstarken Portalen wie unter anderem 20min.ch oder Blick.ch in Online-Spots hingewiesen, die von Ogilvy für den Schweizer Markt kreiert wurden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zudem kreierte man in der Zürcher Niederlassung von Ogilvy & Mather einen Radiospot, der auf dem Gedanken der Online-Videos aufbaut: Auch Autos brauchen ab und an ein bisschen Liebe, denn sie machen tagein, tagaus wahrlich schon genug durch. Deshalb bietet Ford mit Motorcraft Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen zu besonders vorteilhaften Konditionen an.

Die Werbemassnahmen für Ford Motorcraft werden im Zeitraum zwischen April und Mai 2017 eingesetzt.

Verantwortlich bei FCSD: Lucien Krebs (Supervisor Marketing); Angela Bolle (Marketing Project Coordinator); Verantwortlich bei Ogilvy & Mather: Thomas Bolliger (CD); Mark Levay (AD); Marcel Elsener (Text); Nadia Peter (Beratung); Jonathan Schipper (Gesamtverantwortung); Mindshare (Media). (pd/cbe)