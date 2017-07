Unsere Meere drohen zu einer gewaltigen Mülldeponie zu werden. Nicht nur die Oberfläche ist betroffen, der Abfall treibt inzwischen selbst in der Tiefsee, wie es in einer Mitteilung heisst. Neusten Studien zufolge übersteigt im Jahr 2050 das Gewicht des Plastikmülls jenes der Fische im Meer, wenn es so weitergeht wie bisher.

OceanCare engagiert sich an vorderster Front für plastikfreie Meere. Die Schweizer Organisation arbeitet als UN-Sonderberaterin intensiv an Lösungen, um die Meeresverschmutzung einzudämmen, und sie mobilisiert die Konsumenten zum Verzicht auf Wegwerfplastik.

Um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, hat OceanCare die Kreativagentur Spinas Civil Voices beauftragt, die letztjährige und erfolgreiche Kampagne fortzusetzen (persoenlich.com berichtete). Die neuen Print-Sujets zeigen wiederum plakativ, dass Plastikabfall das Überleben der Meeresbewohner bedroht und regen zum Nachdenken über unseren Umgang mit Plastik an.

Verantwortlich bei OceanCare: Silvia Frey (Leiterin Wissenschaft & Bildung), Fabienne McLellan (Leiterin Öffentlichkeitsarbeit), Sandra Ludescher (Kommunikation/Marketing), Vera Bürgi (Geschäftsleitung); bei Spinas Civil Voices: Stephan Huwiler (Konzept/AD), Guido Huwiler (Konzept/Text), Conny Geibel (Beratung), analog/digital (Bildbearbeitung), Lorenz Spinas (Gesamtverantwortung). (pd/cbe)