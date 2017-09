Wenn jemand eine Reise mit dem öffentlichen Verkehr tut, dann kann er was erleben – erst recht in der Schweiz. Dies dramatisiert die Berner Kommunikationsagentur Contexta in der aktuellen Freizeitkampagne für ihren langjährigen Kunden SBB. Lanciert wurde die Kampagne mit den auffälligen Achterbahn-Sujets im 2016. Seither wurden in regelmässigen Abständen ausgewählte Erlebnisse und Angebote wie beispielsweise das Mitfahrbillet oder die Tageskarte Plus crossmedial beworben.

Diesen Herbst geht es nun in die nächste Runde mit einem neuen Spot und neuen Sujets. Ziel ist es, Lust auf das Erlebnisland Schweiz zu machen, Lust raus in die Natur zu gehen, Lust den goldigen Schweizer Herbst so richtig zu geniessen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Inspiration dazu geben die Erlebnistipps auf sbb.ch.

Verantwortlich bei SBB: Reto Meissner (Leiter Marketing-Kommunikation), Jasmin Stadelmann (Kommunikationsmanagerin), Franziska Pasqua (Media); verantwortliche Agentur: Contexta AG; Produktion: stories AG; Regie: Michael Fueter; Sound/Musik: Spacetrain; Foto: Jonathan Heyer; Bildbearbeitung: Rohner Retouche/Flaeck. (pd/wid)