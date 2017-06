Agence Trio: Wenn das Abo in der Karte steckt

Als privilegierter Partner der mobilen Waadtländer haben die Lausanner Verkehrsbetriebe (TL) die Agence Trio mit einer Kommunikationskampagne zur Aufnahme von Mobilis (Waadtländer Tarifgemeinschaft) in den SwissPass beauftragt. Mit einer doppelten Zielsetzung: die Integrierung der Mobilis-Abos in die berühmte rote Karte fördern und die Kunden zur Benützung der TL-Dienste ermuntern (Website und Verkaufspunkte) um den SwissPass zu bestellen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Um die Vorteile der TL-Dienste und die Kernbotschaft «TL – Partner Ihrer Mobilität mit SwissPass» optimal zu kommunizieren, hat die Agentur spezifische Konzepte für jeden Kundentyp und Träger entwickelt, die auf Kundennähe und das Unternehmerimage der Verkehrsbetriebe setzen. Die gegenwärtig in vielen Kanälen eingesetzte, breit angelegte Kampagne erforderte das Know-how der verschiedensten Kompetenzträger innerhalb der Agentur.

Auf dem Programm stehen: Plakate und E-Panels in den Verkaufspunkten und Haltestellen, informative Broschüren und Flyer, Presseanzeigen, Banner, Kreation einer Fotokabine und von Informationsständen in den Verkaufspunkten, gezielte Direktwerbung, Animationen und Tutorials für die Website und Bordbildschirme sowie Dia-Animationen in den Pathé Kinos.

Verantwortlich bei TL: Elodie de Kalbermatten; bei Agence Trio: Michael Kamm (CEO), Leïla Rahmani (Account Manager), Fabian Monod (Art Director), Nicolas Bonvin (Art Director), Chloé Petit (Copywriter), Pascal Bigler (Desktop), Seb Michel (Photograph), Arthur Moreillon (Junior Graphic Designer), Ella Vergain (Junior Account Manager), Gabriel Silva (Junior Account Manager), Matthieu Pache (Junior Multimedia Designer). (pd/cbe)