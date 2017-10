Auf Initiative von Volkswagen lancieren die beiden Nr. 1 in Sachen Mobilität, SBB und Volkswagen, eine gemeinsame Mobilitätsaktion, schreibt KSP in einer Mitteilung. Ab sofort und bis Ende November gibt es 1000 Franken SBB-Mobilitäts-Guthaben beim Kauf eines VW-Lagerfahrzeugs. Das Guthaben in Form einer Geschenkkarte ist einlösbar am SBB-Schalter oder SBB-Billettautomaten sowie bei allen teilnehmenden Transport-Unternehmen.

Die nationale, integrierte 360-Grad-Kampagne zu der Aktion stammt von KSP. Sie dramatisiert so frech wie eingängig, dass «die neue Mobilität» ein Miteinander und kein Gegeneinander ist. Die Kampagne ist ganz nebenbei auch eine Hommage an einen Schweizer Pionier der neuen Mobilität, den ZVV, der anno 2000 mit seiner Ich-bin-auch-Kampagne das Thema dem Grossraum Zürich zugänglich machte.

Wohin die Mobilitäts-Reise von VW weiterführen wird, zeigen nicht nur die Aktion und die Kampagne selbst, sondern verdeutlicht auch das Naming der Kampagnenseite: volksmobil.ch.

