Wer sich als BMW-Garage von Mitbewerbern abheben will, muss sich etwas einfallen lassen. Schönes Design und kreative Ideen nützen jedoch nichts, wenn sie beim Kunden nicht ankommen.

In einem mehrstufigen Prozess wurden deshalb die Mehrwerte und die Einzigartigkeit der Firma Auto Marti herausgearbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Bildsprache soll nicht nur auffallen, sondern den Brand in den nächsten Jahren prägen. Was liegt also näher, als den Firmenchef höchstpersönlich zu inszenieren? Schliesslich steht die Familie Marti seit fünf Generationen für den Erfolg der Garage.

Ein BMW ist ein BMW. Die Showrooms der Händler ähneln sich stark. Aus diesem Grund hat sich Auto Marti dazu entschlossen, einen Erkennungswert zu schaffen. Mit Felix Marti als Testimonial wird die Botschaft in verschiedenen Umfeldern wie Werkstatt, Verkaufsbereich oder Reifenhotel pointiert in der BMW-Welt umgesetzt. Dabei tritt Felix Marti als Rennfahrer, Geschäftsmann und Mechaniker in einer Person auf – alles, was Felix Marti eben auch seit Jahren auszeichnet.

Verantwortlich bei Auto Marti AG: Felix Marti (Firmeninhaber), Nicole Platz (Marketing Leitung); bei admire GmbH: Oliver Hofer (Projektleitung, Idee), Aileen Fillies (Layout) & Patrick Salonen (Bildbearbeitung), Croci & Du Fresne (Fotos). (pd/cbe)