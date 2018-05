Valencia Kommunikation: Wenn der Einkaufsladen zum Badestrand wird

Letztes Jahr gab es sie als Spielfiguren, jetzt kehren die Emojis als Sammelpromotion in den Coop zurück: Strandkissen, Schwimmsäcke, Beachbälle und fünf verschiedene Badetücher im Emoji-Design warten darauf, diesen Sommer die Schweizer Seeufer und Gartenbäder zu erobern. Valencia Kommunikation konnte das Budget für diese Promotion in einem Pitch für sich entscheiden, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Neben der kreativen Umsetzung präsentiert Valencia auch strategische Überlegungen: «Die einzelnen Prämien dieser Promotion sind für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv. Dies wollten wir mit einer massgeschneiderten Kommunikation berücksichtigen», sagt dazu Valencia-CEO Michael Gerber gemäss Mitteilung.

24 Tonnen Sand

Valencia lieferte Visual, Naming und Bewegtbild aus einer Hand. Um im Spot eine Extraportion Sommerfeeling zu verbreiten, wurde in einer echten Coop-Filiale gedreht, welche mit rund 24 Tonnen Sand und «unzähligen Props» zu einem Badestrand umfunktioniert wurde. Innerhalb von nur 36 Stunden musste gemäss Mitteilung aufgebaut, die Szenen gedreht und am Schluss das Set wieder abgebaut werden. Eine logistische Herausforderung, welche Valencia gemeinsam mit der Produktionsfirma Boutiq gestemmt habe.

Das Resultat, unterlegt von einer Reggae-Nummer aus dem Hause Hitmill, gibt es als 25-Sekunden-Spot, als 15-Sekunden-Cutdown sowie in Form verschiedener sechssekündiger Bumper-Ads, welche einzelne Prämien in den Fokus stellen, um ein präziseres Targeting zu ermöglichen. Der Modularitätsgedanke sei bereits bei der Konzeption des Bewegtbildes berücksichtigt worden «Wir erzählen bewusst eine Geschichte, deren Elemente auch für sich alleine stehen können», wird Valencia-CD Tommy Schilling zitiert.

Die Promotion Emoji Sommer läuft vom 27. April bis 9. Juni 2018 bei Coop, Coop bau+hobby, coop@home, Coop City und im Coop Restaurant. Kunden erhalten pro zehn Franken Einkauf eine Sammelmarke. Mit 40 Sammelmarken gibt es ein Emoji-Badi-Accessoire gratis.

Verantwortlich bei Coop: Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Evelyn Howell (Projektleiterin Werbung), Noemi Urwyler (Projektleiterin Marktbearbeitung), Joachim von Allmen (Werbung POS Retail); verantwortlich bei Valencia: Michael Gerber (CEO), Tommy Schilling (Creative Director), Sebastian Refardt (Senior Texter), Anett Oldenburg, Stefan Senn (Art Director) Marc Groth (Junior Art Director), Emanuel Plüss, Patrick Hublard (Polygrafie), (Iraklis Hungerberg (Senior Account Director), Margrit Weber (Beraterin), Meret Renggli (Kommunikationsplanerin); verantwortlich bei Boutiq: Mike Huber (Regie), Chantal Gugger (Producer), Marco Leisi (Herstellungsleitung); verantwortlich bei Hitmill: Fred Herrmann (Composer & Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Projekleitung). (pd/maw)