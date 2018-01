In einem Strategie-Pitch gewann Karling das Mandat von Dolor-X, einer Marke der Firma Axapharm. Obwohl die Einreibemittel gegen Muskel- und Gelenkbeschwerden schon einige Zeit im Markt waren, habe die Präsenz im Handel gefehlt, um gleich mit einer breiten Kampagne zu starten, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. So habe man sich für eine zweite Lancierung entschieden – mit einem kompletten Paket für den Reinverkauf beim Apotheker, diversen POS-Massnahmen sowie Anzeigen und einem TV-Spot zur Bewerbung.









Die meisten Einreibemittel würden nicht von Athleten gekauft, sondern von Frauen im mittleren bis gehobenen Alter. Sie verwenden die Produkte bei alltäglichen kleinen Beschwerden und zur Entspannung. Die Kampagne soll also die «Entspannung im Alltag» auf auffällige Art kommunizieren. Dafür setzt sie auf altbekannte Rivalen des Tierreichs, die sich plötzlich nicht mehr jagen. Denn: Wenn die Muskeln entspannt sind, ist es auch der Geist, so die Botschaft.





Die von Karling erstellten Verkaufsunterlagen, Thekensteller und Plakate sind bereits im Einsatz, um die Distribution und die Präsenz am POS zu verbessern. Die Bewerbung der Hauptprodukte mit TV-Spots und Anzeigen startet etwas später.





Verantwortlich bei Axapharm: Hansjörg Netzer, Patrick Trachsel, Denise Utiger, Silvia Gut; verantwortliche Agentur: Karling; Stills: Sattu Rodrigues; Filmproduktion: Televisor, Studio Z, Billionwords. (pd/maw)