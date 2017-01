Das Fitness- und Wellnesscenter Sihlpark hoch über dem Zürichsee ist eine Oase. Es erwartet ein vielfältiges Angebot für ausgewogenes, nachhaltiges Training sowie ein Erholungs- und Verwöhnprogramm der besonderen Art.







Zum Vergrössern klicken.





Zum Vergrössern klicken.

Das Center sei so schön, dass man beim Training mit dem Kopf schon im Solebad oder im Hamam sei, schreibt die Agentur Werbeanstalt in einer Mitteilung. Das zeige deren aktuelle Kampagne derzeit auf Plakaten und weiteren Medien on- und offline. (pd/clm)