Havas Zürich: Wenn der Rücken die Hauptrolle spielt

Seit mehr als einem Jahrzehnt betreut Havas Zürich das Glarner Familienunternehmen Riposa. Der Spezialist für hochwertige Rückenmatratzen setzte in einem Markt, der Werbung vornehmlich für Preisschlachten nutzt, immer auf einen ästhetischen und anspruchsvollen Auftritt, wie Havas in einer Mitteilung schreibt.

Diese Tradition wird fortgesetzt: Mit einer neuen Image-Kampagne hebt Havas Zürich das Markenversprechen «Für einen starken Rücken» auf eine neue Ebene. Der menschliche Rücken ist ein Hochleistungsapparat und gleichermassen ein fein abgestimmtes Wunderwerk biologischer Technik. Er ist die Grundlage für einen ebenso technischen wie ästhetischen neuen TV-Spot: Mit Blick auf die heroische Welt des Sports inszeniert Havas Athleten des Alltags. Deren Rücken leistet in Beruf und Freizeit jeden Tag ausserordentliches – Grund genug, ihn in der Nacht mit Schlafkomfort von Riposa zu entlasten.

Der Spot setzt damit in einem Branchenumfeld, das zumeist bloss den Schlaf statt des effektiven Produktnutzens zeigt, neue Massstäbe, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Für die Umsetzung konnte Regisseur Marco Lutz gewonnen werden, welcher bereits früher für Riposa-Spots verantwortlich zeichnete. Die Kampagne wird mit Massnahmen in den sozialen Medien sowie am POS ergänzt.

Verantwortlich bei Riposa: Walter Schnellmann (Geschäftsführer), Natascha Koch (Leiterin Marketing); bei Havas Zürich: Frank Bodin (Gesamtverantwortung), Patrick Beeli (Creative Direction), Peter Schäfer (Strategie), Mathias Bart (Text), Willem Baumann (Art Direction), Diego Cortés, Pasang Schauwecker (Beratung), Silja Rast, Anneline Cachat (Social Media); Production Shining Pictures: Marco Lutz (Regie), Sophie Toth (Producer), Ralph Bätschmann (DoP); Audio: Jingle Jungle. (pd/cbe)