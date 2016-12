Franz & René: Wenn der Schmutzli Kohle bringt

Nach einer Freiburger Tradition verteilt der Schmutzli den ungehorsamen Kindern nicht Ruten, sondern Kohlenstücke. Auf dieser Idee basiert auch die digitale Kampagne und das neu lancierte Abendessen, das durch Ben & Léo im «Café de la Fonderie» realisiert wurde. Das durch die beiden Chefköche vorbereitete Menü, das gesamte Ambiente sowie die Dekoration des Abends: alles präsentierte sich in schwarz, schreibt die Agentur Franz & René in einer Mitteilung.

















Zum Vergrössern klicken.



Zur Bekanntmachung des Events wurden mehrere Kommunikationsmassnahmen eingesetzt. In einem ersten Schritt hat die Agentur ein Video entworfen, welches mit gesponserten Beiträgen auf Facebook verbreitet wurde. Die französischsprachigen Schweizer wurden darin mit einem Teaser eingeladen vorbeizukommen, um ein Kohlemenü zu kosten. Zum Vergrössern klicken.Zur Bekanntmachung des Events wurden mehrere Kommunikationsmassnahmen eingesetzt. In einem ersten Schritt hat die Agentur ein Video entworfen, welches mit gesponserten Beiträgen auf Facebook verbreitet wurde. Die französischsprachigen Schweizer wurden darin mit einem Teaser eingeladen vorbeizukommen, um ein Kohlemenü zu kosten.



Parallel dazu konnte die Agentur von der Präsenz des Standes von Sel des Alpes im Einkaufszentrum «Fribourg Centre» profitieren. Die Promotoren vor Ort haben Flyer mit allen Informationen zum bevorstehenden Schmutzli-Event verteilt und man konnte dort auch gleich Plätze für den Abend im «Café de la Fonderie» reservieren.

Des Weiteren wurden Teller mit Kohle, zusammen mit Einladungs-Flyer in vier Partner-Bäckereien in der Stadt ausgestellt. Zum Schluss wurde noch ein Newsletter verschickt. Alle Kommunikationsmassnahmen zielten auf die Online-Reservationsplattform.

Verantwortlich bei Franz & René: Strategic Direction: Valérie Pecalvel; Client Service Direction: Luciano Gerber; Campaign Manager: Vincent Eichenberger; Praktikantin Account Executive: Vania Mendes; Konzepter-Texter: Yoann Cosson; Grafik design: Sven Jungo, Nadine Schneuwly Film: Take Off Productions Social Media: Mondays Dj: Mugabo & Mamzelle Charlotte Fotograf: Karim Nassar Dekoration: Rino Factory Sàrl / Interio (Granges-Paccot). (pd/clm)