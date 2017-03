Werbeanstalt: Wenn der Tee zum Kuscheltier wird

Nachdem die Werbeanstalt Schweiz bereits das Packaging Design des neuen Sidroga-Sortiments «Teexpress» realisiert hat, wurde sie nach einem Pitch-Gewinn auch für deren internationale Bewerbung beauftragt, heisst es in einer Mitteilung.

Bei diesem neuen Sortiment von Sidroga handelt es sich um Instant-Teemischungen für Kinder, die in Portionen-Sticks abgefüllt auch mit kaltem Wasser sofort löslich sind. Und Folge dessen ganz einfach zuzubereiten sind. Dies ist auch die zentrale Botschaft in der Kommunikation: diese Instant-Kindertees können ganz einfach, jederzeit und überall zubereitet werden. In der Schule, auf dem Spielplatz oder vor dem Schlafen, eines dieser märchenhaften Produkte ist immer mit dabei und treuer Begleiter.

Zum Einsatz kommen Anzeigen, diverse Mailings, Landingspages je Land sowie Online-Kommunikation.

Auftraggeber: Strathos Pharma, Bad Ems; verantwortlich bei Werbeanstalt Schweiz AG: Sarah Hiltebrand (CD), Mike Surovka (Art Director), Oliver Spalt (AD-Assistent), Mike Krüll (Text), Albina Kuqi, Sandra Indermaur (Beratung), Tobias Stahel (Fotografie), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung). (pd/cbe)