Equipe: Wenn der Tennie-Star einen Manager braucht

Der fiktive Teenie-Star Kashton hat Fame, Style, tausende von Fans – und Probleme. Deshalb sucht er einen Manager, der ihm unter die Arme greift. Wer die Herausforderung annimmt, kann auf dieser Landingpage den Managervertrag unterschreiben und wird vom Teenie-Star in der Folge wöchentlich vor eine neue Entscheidung gestellt, wie die verantwortliche Agentur Equipe in einer Mitteilung schreibt.

Die Wahl habe oft überraschende Konsequenzen und wirke sich entweder positiv oder negativ auf die Provision aus, die mit etwas Glück am Ende der Kampagne in Form von Key-Club-Punkten an den Manager ausbezahlt werde.

Equipe setzt bei der neuen nationalen Jugendkampagne der Grossbank UBS mit Gamification und Entertainment auf zwei immer wichtigere Stilmittel der Werbung, um die Digital Natives auf ihren Smartphones abzuholen. «In diese teilweise werbefreie Zone zu gelangen, ist für uns die grosse Knacknuss», sagt Daniel Fischer, Marketingchef UBS Schweiz, im Interview mit persoenlich.com.

Verschiedene Anreizsysteme sowie die am Nutzerverhalten der Zielgruppe ausgerichtete Kampagnenarchitektur sollen zudem für eine hohe organische Verbreitung sorgen. Den Schwerpunkt bildet Social Media, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ergänzend dazu erfolge die Bekanntmachung über Display- und Video-Ads, Radio-Spots sowie regionale Aktivitäten.

Verantwortliche Agentur: Equipe; verantwortlich bei UBS: Daniel Fischer (Head of Marketing, UBS Schweiz), Lucia Rutishauser (Marketing Key Account Management Privatkunden), Sanja Rikanovic (Digital Marketing). (pd/tim)