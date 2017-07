Der jüngste VBZ-Auftritt mit Donald Trump und Wladimir Putin hat für viele Reaktionen gesorgt. «Wir wollen damit keine politische Message verbreiten, sondern auf eine humorvolle Art und Weise auf das Thema Verbindung beziehungsweise auf die neue Tramverbindung Hardbrücke aufmerksam machen», so Silvia Behofsits, Leiterin Unternehmenskommunikation bei den Verkehrsbetrieben Zürich, am Samstag gegenüber «20 Minuten». Angst vor verärgerten Kunden hat Behofsits keine: «Das Sujet ist sehr gut angekommen. Bisher waren die Rückmeldungen bei uns durchwegs positiv.»

Die Werbung hat sich auch im Internet rasch verbreitet, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Auf dem Facebook-Account der VBZ haben bis am Sonntag über 800 Leute darauf reagiert, und das Sujet wurde fleissig geteilt. Auch im Internetforum Reddit wurde das Bild mehrmals gepostet. In Online-Kommentaren wurden Trump und Putin bereits als Nachfolger des VBZ-Kultsujets Mörgeli/Jositsch bezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Konzipiert wurde der jüngste VBZ-Auftritt von der Kreativagentur Ruf Lanz, die seit 2001 für die vielfach preisgekrönten Kampagnen der VBZ verantwortlich zeichnet. (pd/cbe)