Koch Kommunikation: Wenn die Schweiz japanisch isst

Die japanische Küche ist vielfältiger als gedacht. Dies zeigt die aktuelle Kampagne «Die Schweiz isst japanisch» des Food-Labels Saitaku, die in Zusammenarbeit mit der Agentur Koch umgesetzt wurde. Mit den Saitaku-Produkten ist nicht nur die bekannte Spezialität Sushi blitzschnell zuhause zubereitet, sondern auch eine Vielzahl an weiteren gesunden und leichten Gerichten. Als Botschafter der japanischen Küche in der Schweiz, sorgt Saitaku noch bis Ende Juni dafür, dass die Schweiz in diesem Sommer japanisch isst, heisst es in einer Mitteilung.

Nebst dem crossmedialen Kommunikationsmix wird die Kampagne flankierend von einer Degustations-Tour in allen grösseren Coop-Filialen begleitet. Zusätzlich bildet die eigene Kampagnenseite das Herzstück der Kampagne. Der Besucher erhält hier köstliche Rezeptideen und die Möglichkeit ein Saitaku-Kit zu bestellen. Dieser liefert unter anderem mit dem kleinen Saitaku-Kochbuch und einem Einkaufsgutschein in allen Coop-Filialen der Schweiz, den Startschuss in die japanische Küchenvielfalt.

Alle Empfänger des Saitaku-Kit erhalten dazu die grossartige Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Wer sich nämlich mit einem Hachimaki (japanisches Stirnband) von Saitaku ablichtet und damit Teil der «Schweiz isst japanisch»-Community wird, erhält automatisch die Chance, einen Reisegutschein im Wert 12'500 Franken für eine individuelle Reise nach Japan zu gewinnen.

Verantwortlich bei Ethno & Company: Roger Häcki (Mitinhaber), Roman Baumberger (Mitinhaber), Kathrin Kulendik (Marketing), Roger Baumberger (Marketing); Fotografie: Torvioll Jashari; Foodstyling: Fuchs & Corrà; Verantwortliche Agentur: Koch Kommunikation. (pd/cbe)