Kobalt: Wenn die Wand spannender ist als das Date

Im Zuge des 60-Jahr-Jubiläums hat sich das bekannte Schweizer Familien-Unternehmen Granol AG, Sursee, ein neues Kleid gegeben. Der führende Hersteller von Spezialprodukten im Neubau-, Renovations- und Sanierungsbereich kommuniziert fortan mit einem frischen und modernen Auftritt. Attribute wie Kundennähe, breite Produktepalette und hohe Innovationskraft werden unter dem neuen Claim «Hält zusammen. Seit 1956» zusammengefasst.

Zudem wurde das Logo einem sanften Redesign unterzogen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der neuen Werbekampagne, die zur Hauptsache in einschlägigen Fachzeitschriften erscheint, werden die Wände als Endprodukt in den Fokus gestellt. Die mit Granol-Produkten verputzten Oberflächen ziehen die Blicke der Betrachter auf sich. Alltägliche Situationen, wie beispielsweise eine wundervolle Aussicht oder ein Date, werden dadurch auf humorvolle Art und Weise zur Nebensache. Damit soll im Sinne einer zielgruppengerechten Kommunikation neben Verarbeitern, Planern und Architekten auch private Bauherren angesprochen und von den Vorzügen der Granol-Produkte, auch im dekorativen Bereich, überzeugt werden.

Verantwortlich bei Granol AG: Patrick Sieger (Mitglied der GL/Management), Manuel Sieger (Mitglied der GL/Technik); bei Kobalt AG/Partner: Matthias Felder (Beratung), Nadja Stalder (CD/AD), Jan Horat (Grafik), Christine Bucher (Satz); Dany Bucher, Wörterbucher (Text); Silvan Bucher, syn GmbH, Stans (Fotografie). (pd)