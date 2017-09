tbd.: Wenn Freizeit immer mehr Arbeit ist

Wer kennt das nicht? Mails checken, telefonieren, Messages schreiben, Updates lesen: Arbeit und Freizeit vermischen sich zunehmend. Ständig sind wir erreichbar, überall ist das Büro mit dabei. Doch wer das Büro immer bei sich hat, lebt gefährlich. Ist unaufmerksam, unkonzentriert, abgelenkt und riskiert Unfälle. Erholt sich nicht mehr richtig, ist gestresst, ausgelaugt und gefährdet so zusätzlich seine Gesundheit. Besser wäre darum, in der Freizeit auszuschalten und die Batterien wieder aufzuladen, heisst es in einer Agenturmitteilung.

Die neue Kampagne zeigt denn auch humorvoll, wie gefährlich es sein kann, wenn man das Büro ständig bei sich hat. In einem Hauptfilm und fünf Kurzspots (drei davon sehen Sie unten) begegnen wir Leuten, die meinen, sie müssten immer fürs Büro parat sein, um noch rasch erledigen zu können. In Fachartikeln auf der Microsite erhält man zudem vertiefende Informationen.

Idee und Konzept der Kampagne stammen von der Agentur tbd., die auch für die gesamte Realisation verantwortlich zeichnet. Für die Filme konnte der preisgekrönte Regisseur Pep Bosch gewonnen werden.

Verantwortlich beim Schweizerischen Versicherungsverband SVV: Heinz Roth (Leiter Unfallversicherung SVV), Philip Strasser (Swiss Life / Arbeitsgruppe Prävention SVV); bei tbd.: Tom Seinige, Sandro Nicotera, Christian Bobst (Kreation), Susan Bosshard (Beratung), Alexandra Niggeler (Agency Production), Ilonka Galliard (Art Buying), stories (Filmproduktion), Pep Bosch (Regie), the front (Website), Ursi Sydler (fachlicher Content). (pd/cbe)