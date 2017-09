Schäden passieren schneller als man denkt, heisst es in einer Agenturmitteilung. Um diesen Insight erlebbar zu machen, hat Jung von Matt/Limmat die typischen Momente kurz vor einem Unfall in verschiedenen Headlines festgehalten und diese wiederum so abgesetzt, dass sie gleich selbst sichtbaren Schaden erlitten.

«Wir wollen Verkehrsteilnehmer darauf sensibilisieren, dass ein Schadensfall jederzeit passieren kann und dass man dann froh ist, gut abgesichert zu sein», lässt sich Dierk Schehrer, Marketingleiter des Club TCS, in der Mitteilung zitieren. Nun hätten sie eine Kampagne, die das genauso schnell und überraschend kommuniziere, wie Autounfälle selbst passieren würden.

Von gängigen Autolenker-Aussagen wie «Es ist ja erst Orange» bis zum verzweifelten «Beep Beep Beeeeep» des Rückfahr-Assistenten: jede Headline erleidet gemäss Mitteilung einen Schaden, noch bevor man sie zu Ende gelesen habe – und zeige so, wie schnell man in eine Situation gerate, in der man gerne eine gute Autoversicherung habe.

Die Headlines würden nicht nur auf Plakaten und Inseraten verunfallen, sondern auch im Bewegtbild auf E-Boards, E-Panels und Online-Bannern, in denen der Typo-Unfall einem echten Blechschaden gleich animiert werde. Zuletzt wurde das Sujet «Das passt locker» in einer Radiospot-Serie mit verschiedenen regionalen Sprechern zum hörbaren Erlebnis gemacht.

Verantwortlich beim Touring Club Schweiz (TCS): Dierk Schehrer (Marketingleiter TCS Club), Patricia Gyger (Marketing Projekt Managerin); bei Jung von Matt/Limmat: Rob Hartmann (Creative Direction), Maren Beck, Balz Chen (Text), Lukas Frischknecht (Art Direction), Joelle Hauser (Grafik), Vanessa Zwinselman, Nicolas Renzen (Beratung), Pepe Kägi, Bettina Beyeler, Fabrizio Rutishauser (DTP), Dennis Lück (Chief Creative Officer); bei Jung von Matt/Impact: Dominik Habermacher (Managing Partner); Externe Partner: südlich-t (Animation), Tonstudio Z AG: Renzo D’Alberto, Tom Wenger (Tonstudio). (pd/tim)