Der Energyday17, ein nationaler Stromspartag im Haushalt, findet am Samstag, 28. Oktober, statt. Dieser Tag erfolgt jährlich am Samstag vor der Zeitverschiebung und hat zum Ziel, die Bevölkerung in der Schweiz zum Thema «Reduktion des Energieverbrauchs im Haushalt» zu sensibilisieren. Im Rahmen des Mandats für Energie Schweiz hat Franz & René dazu eine dreijährige Kampagne entworfen und umgesetzt, wie die Agentur mitteilt.

Mit dem Motto «In Ihrem Finger liegt die Zukunft.» zeigt die Botschaft, wie einfach es im Alltag ist, mit kleinen Gesten Energie zu sparen. Die Kampagne wurde mit einem TV-Spot und mittels verschiedenen Print- und Digitalmedien umgesetzt, darunter von einem interaktiven Onlinespiel begleitet. Die geschicktesten Spieler des «Energy Hero» können Preise im Wert von mehr als 15’000 Franken gewinnen und gleichzeitig wertvolle Inhalte zum Thema Stromsparen erfahren.



Der Energyday wird seit Jahren durch verschiedene Markenpartner unterstützt. Dieses Jahr beteiligen sich die Hauptpartner Fust und Coop Bau&Hobby an der Kampagne und setzen diese mit verschiedenen Aktivitäten in ihren POS sowie auf ihren Kommunikationskanälen um.

Verantwortlich bei Energie Schweiz: Chantal Purro (Kommunikationsverantwortliche) ; verantwortlich bei Franz & René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Cristina Mollard (Campaign Manager), Chiara D’Arpa (Account Executive), Yoann Cosson (Creative Direction), Gaëlle Valentini (AD Digital), Gianluca Terzini (Graphic Designer), Sven Jungo (Graphic Designer et production) ; Online-Game «Energy Hero»: Lipp AG (Spielentwicklung und Programmierung); Spot TV: Pumpkin Film AG (Christopher Novak, Producer), Peter Tischhauser (DOP). (pd/cbe)