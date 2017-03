Serviceplan Suisse: Wenn Pferde zu wenig PS bieten

Jung von Matt/Limmat

Ein Paket für Laurent in die Flitterwochen

Beim Bäcker oder online: Die Post fokussiert in der neue Kampagne auf die Zugangsmöglichkeiten der Kunden.

In die Bäckerei, an Automaten oder online: Die Post stellt in der aktuellen Kampagne mit vier TV-Spots die Zugangsmöglichkeiten der Kunden in den Mittelpunkt. Zudem schraubt das Unternehmen erstmals am Logo und ersetzt es mit Namen einzelner Protagonisten.