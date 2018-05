Jung von Matt/Limmat: Wenn Schnee die Heimreise unmöglich macht

Der Touring Club Schweiz bietet weitaus mehr als reine Pannenhilfe, er ist ein umfassender Mobilitätsclub für alle. Der TCS hilft den Mitgliedern auch, wenn der letzte Zug ausfällt oder das Wetter die Heimkehr unmöglich macht oder heikle Rechtsfragen auftauchen. Die integrierte Kampagne stammt wieder aus dem Hause Jung von Matt/Limmat. Die Agentur verantwortet seit zwei Jahren die Kommunikation der Umpositionierung und hat die konsequente Weiterentwicklung konzipiert.

















Mit der neuen Klammer «Auch bei ... hilft der TCS» würden die bestehenden und neuen Leistungen schnell und unterhaltend erzählt, schreibt Jung von Matt/Limmat in der Mitteilung. So zeigen die TV-Spots eine gestrandete Familie am Bahnhof, die dank dem TCS nach Hause kommt. In den Plakaten kommen Piktogramme wie spanische Krankenwägen zum Einsatz, um schnell zu erklären: Der TCS hilft auch bei einem Unfall im Ausland.

Die Botschaft «Helfen ist unsere Mission» werde so in verschiedenen Kanälen, inklusive TV-Spots, Online-Filmen, OOH-Massnahmen, Inseraten, Radiospots, Bumper-Ads und klassischen digitalen Ads immer relevant und zielgruppengerecht platziert, schreibt JvM/Limmat.



