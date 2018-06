Wir alle möchten uns täglich gut und ausgewogen ernähren, aber manchmal wollen wir lieber den Moment geniessen als in der Küche zu stehen. Dank Anna's Best muss man sich nicht entscheiden, denn die Convenience-Marke der Migros hilft, alles unter einen Hut zu bringen, schreibt Jung von Matt/Limmat in einer Mitteilung. In der neuen Kampagne für Anna's Best inszeniert die Agentur diesen «entscheidenden Vorteil».

Jung von Matt/Limmat konnte sich innerhalb eines Pitchs mit der langfristigen Leitidee durchsetzen, schreibt die Agentur weiter. Diese langfristige Leitidee wird mit dem neuen Claim «Anna's Best kocht für dich» unterstrichen. Begleitend dazu hat die Agentur eine neue, emotionale Bildsprache entwickelt, die sich spezifisch auf die verschiedenen Ansprüche der Kunden anpassen lässt.

Ausgerollt wird die erste Phase der crossmedialen Kampagne im TV, OOH, Print und den digitalen Kanälen. In einem Film gönnt sich eine junge Mutter etwas mehr Zeit mit dem Baby statt Ravioli zu füllen. Im anderen Film geniesst ein frischverliebtes Paar die gemeinsame Zeit und überlässt das Piz-zateig kneten lieber Anna’s Best.



Auf annasbest.ch gibt es verschiedene Menüvorschlägen zu entdecken: Ob man heute lieber mit den Kindern bastelt, sich in ein neues Buch vertiefen oder den Tag in der Badi verbringen möchte, Anna’s Best hat immer den perfekten Menü-Vorschlag bereit und die passende Einkaufsliste gleich dazu. Abgerundet wird die Kampagne durch digitale Werbemittel. Weitere Umsetzungen der Leitidee folgen laut Jung von Matt/Limmat in den nächsten Monaten.

Verantwortlich bei Migros-Genossenschafts-Bund und Jung von Matt/Limmat.