Werbeagenturen: Werbebudgets online ergattern

TKF

Ohne Schnitt und doppelten Boden

Die Agentur hat für die MFit-Trainingszentren einen Spot kreiert, der zurzeit in Ostschweizer Kinos läuft.

Die Agentur hat für die MFit-Trainingszentren der Migros einen Spot kreiert, der zurzeit in Ostschweizer Kinos läuft. Das Besondere daran: Gedreht wurde der Clip in einem einzigen Take. Fit waren also auch die Filmemacher.