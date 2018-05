Lacher-Dumas Communications: Werbung, die mehr als Werbung sein will

Sie leben Leidenschaft für Wein intensiv wie wenige andere: Silvio und Claudio Denz. Mit dem neuen Claim «Wir leben Wein» wollen die beiden gemeinsam mit Lacher-Dumas Communications ihre Faszination für das Metier perfekt zum Ausdruck bringen. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, geht es dabei «um viel mehr, als um das reine Bewerben das Sortiments». «Wir leben Wein» heisse Verantwortung zu übernehmen, die Qualität zu optimieren, die modernsten Methoden der Önologie mit dem klassischen Winzerhandwerk zu verbinden.



In ihrer Vinothek am Zeltweg 6 in Zürich wollen sie diese Philosophie vermitteln.

Kommunikativ begleitet Lacher-Dumas das gesamte Spektrum der On- und Offline-Massnahmen – von der neuen Gebäude- und Fahrzeugbeschriftung über die Preisliste bis hin zu Newslettern und Social-Media-Massnahmen.

Verantwortlich bei Denz Weine: Claudio Denz (CEO), Patricia Epprecht (Marketing); verantwortlich bei Lacher-Dumas Communications: Hanspeter Lacher (Gesamtverantwortung), Anastasia Ruckelshausen (Beratung), John Duc (Art Direction), Jesper Krijgsman (Grafik). (pd/eh)