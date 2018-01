Com.Com: Wie der Hund zum Heiligenschein kommt

Die Com.Com und der Verband Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS) haben per 1. Januar 2018 eine nationale Kampagne lanciert, dies für das neue Nationale Hundehalter-Brevet (NHB) für eine schweizweit einheitliche Ausbildung von Hund und Besitzer.

Das neue Nationale Hundehalter Brevet

Seit Anfang 2017 besteht in der Schweiz für Hundehaltende kein Sachkundenachweis- Obligatorium mehr. Das vom VKAS erarbeitete Konzept für eine neue einheitliche Ausbildung will dieser Situation nun Abhilfe schaffen und hat sich dabei breite Unterstützung gesichert.

Das NHB wird von verschiedenen Organisationen getragen: dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, dem Schweizer Tierschutz, der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte sowie der Schweizerischen Vereinigung für Kleintiermedizin, unter der Federführung des VKAS.

Anders als beim gesetzlich vorgeschriebenen Sachkundenachweis setzt das NHB jedoch auf Freiwilligkeit: Weg vom Zwang und hin zur Einsicht, dass sich die Ausbildung von Hundehalter und Hund jederzeit lohnt.

Dazu hat die Com.Com den Slogan «Lernen mit Hund» kreiert für die Freiwilligkeit, mit dem Hund das «volle Programm» mit Theorie und Praxis oder beispielsweise nur die Praxisprüfung zu absolvieren, um den NHB-Ausweis im Kreditkartenformat zu erhalten.

Die Kampagne

So wie der Besitzer-Hund-Kurs Spass machen soll, will es auch die neue nationale Kampagne, in welcher die ausgewählten Hundefotos eine spezielle Bildsprache sprechen. Nebst der neuen Website in drei Sprachen, informiert die zwölfseitige Broschüre über alles Wichtige zum NHB. Dazu werden Plakate mit verschiedenen Sujets und in unterschiedlichen Formaten über die Ausbildungsorganisationen und Gemeinden in der ganzen Schweiz verteilt.

Verantwortlich bei VKAS: René Rudin (Präsident); verantwortlich bei COM.COM., Leo Gesess (Creative Director); Fotografie: Elke Vogelsang. (pd/cbe)