KS Kommunikation: Wie geht es mit der Werbebranche weiter?

An der Allmedia17, der jährlichen Fachkonferenz von CS Communication Suisse, der Sektion Französische Schweiz des Dachverbandes der kommerziellen Kommunikation, debattierten in Lausanne mehr als 200 Spezialisten aus Werbung, Marketing und Kommunikation über die Zukunft der Werbebranche in der Schweiz.

Dank Gesprächsrunden zur Zukunft der Medien und der kommerziellen Kommunikation im digitalen Zeitalter, angeregten Diskussionen sowie einer Keynote von Mercedes Erra, Executive President von Havas Worldwide und Teilhaberin der Agentur Betc in Paris (Havas-Gruppe), war Allmedia17 wie im letzten Jahr ein Erfolg, heisst es in einer Mitteilung von KS Kommunikation Schweiz.

Am Vormittag hätten die Expertinnen und Experten Lösungsansätze für eine erfolgreiche digitale Wende der Schweizer Medienunternehmen und Kommunikationswirtschaft präsentiert.

Allmedia17 gab François Besençon, Präsident der Sektion Französische Schweiz von KS Kommunikation Schweiz, die Gelegenheit, einem fachkundigen Publikum die wichtigsten Anliegen des Dachverbandes der kommerziellen Kommunikation im laufenden Jahr zu skizzieren. Dies habe von der nachdrücklichen Einmischung in die politische Debatte, wo sie die Freiheit der Werbung einzuschränken droht, bis zur aktiven Unterstützung bei der Transformationen der Berufsbilder und Ausbildungen in der kommerziellen Kommunikation gereicht.

Patrick Zanello schloss den Anlass mit dem Hinweis auf eine aktuelle europäische Studie. Sie besage, dass die Investition eines Frankens in die Werbung 7 Franken in der reellen Wirtschaft generierte. Allmedia18 findet im Januar 2018 in Genf statt, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/clm)