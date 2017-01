Bürograf: Wie ist das Wetter im Landesmuseum?

Trotz modernster Analyse- und Messtechnik macht das Wetter, was es will. Warum das so ist und wie sich die Meteorologie entwickelt hat, erfährt man in der Ausstellung «Das Wetter. Sonne, Blitz und Wolkenbruch» im Landesmuseum Zürich, welche in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz entstanden ist. Dies heisst es in einer Mitteilung der Agentur Bürograf.

Die Zürcher Agentur hat den Werbeauftritt für die Ausstellung entwickelt. Das Key Visual spielte mit einem aufmerksamkeitsstarken, aus Eis gestalteten «W», das langsam dahinschmelze und so gleichzeitig auf die Veränderung des Klimas hinweise.

Die Kampagne wird via Plakate (F4, F200, Megaposter, Tramplakate), Anzeigen (Zeitungen und Zeitschriften) sowie Digital (Website, Kino, e-Boards Bahnhöfe, Banners, Screen) verbreitet.

Die Ausstellung ist noch bis am 21. Mai 2017 im Landesmuseums zu sehen.

Verantwortlich beim Landesmuseum Zürich: Andreas Spillmann (Gesamtleitung), Peter Krebs (Leiter Marketing), Carole Neuenschwander (Projektmanagement Marketing); bei Bürograf: Philipp Graf (Beratungsleitung), Martin Stillhart (Art Direction). (pd/clm)